Saiba onde assistir Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da competição

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (02), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão vai em busca da terceira vitória consecutiva na competição e de abrir uma boa vantagem no início do mata-mata, uma vez que o Fortaleza leva a vantagem de decidir o confronto em casa na quarta-feira (5). A equipe de Abel Ferreira sofreu apenas um gol na Copa do Brasil até o momento.

Do outro lado, o Fortaleza também ainda não perdeu na competição, acumulando quatro vitórias e um empate, mas vive um momento conturbado. Paulo Autuori chegou ao comando do Leão do Pici nesta semana, substituindo Thiago Carpini, e busca uma vitória para tranquilizar os torcedores.

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão da Globo, do SporTV, do Premiere, e da Amazon Prime Vídeo.