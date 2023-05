Saiba quanto a CBF pagará aos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Os confrontos de volta das oitavas de final começam a ser disputados nesta quarta-feira, 31

Reprodução/Twitter/@CopadoBrasil Taça da Copa do Brasil sendo apresentada pela CBF em sorteio



Os confrontos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil começam a ser disputados nesta quarta-feira, 31. Na noite de hoje, seis times avançarão para as quartas de final dos duelos Bahia x Santos, Fortaleza x Palmeiras, Cruzeiro x Grêmio, Corinthians x Atlético-MG, Internacional x América-MG e Botafogo x Athletico-PR. Outros dois confirmarão suas classificações nesta quinta-feira, 1º, com os embates São Paulo x Sport e Flamengo x Fluminense. Além de continuar vivos numa das principais competições do país, os clubes também estão interessados na bela premiação estipulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o regulamento, quem passar para a próxima fase receberá mais R$ 4,3 milhões. Ao todo, a campeão da competição receberá R$ 88,7 milhões. Abaixo, veja a situação dos duelos das oitavas de final. Vale lembrar que, em campo de empate no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.

Bahia x Santos – 19 horas desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova

Após o empate sem gols na partida de ida, na Vila Belmiro, Bahia e Santos precisam de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Uma nova igualdade, independente do placar, levará a decisão às penalidades.

Fortaleza x Palmeiras – 19 horas desta quarta-feira, no Castelão

No Allianz Parque, o time de Abel Ferreira não teve piedade e ganhou do rival por 3 a 0. Assim, o Verdão classifica até mesmo com uma derrota por dois gols de diferença. O Leão do Pici, por sua vez, precisa devolver o placar para forçar as penalidades ou golear por quatro gols para passar.

Cruzeiro x Grêmio – 20 horas desta quarta-feira, no Mineirão

No Rio Grande do Sul, gremistas e cruzeirenses ficaram no 1 a 1. Agora, os times buscam uma vitória magra, em Belo Horizonte, para avançar na Copa do Brasil.

Internacional x América-MG – 21h30 desta quarta-feira, no Beira-Rio

O Colorado se complicou ao ser derrotado pelo Coelho por 2 a 0, em Minas Gerais, no jogo de ida. Agora, o time de Mano Menezes precisa ganhar por três gols de diferença para avançar. Uma vitória gaúcho por dois gols de vantagem leva a disputa para os pênaltis.

Corinthians x Atlético-MG – 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena

Quem vive situação idêntica é o Timão, que perdeu por 2 a 0 para o Galo, no Mineirão. Em má fase, o Alvinegro paulista também necessita de uma vitória expressiva para não cair no campeonato.

Botafogo x Athletico-PR – 21h30 desta quarta-feira, no Engenhão

O Glorioso abriu 2 a 0, mas levou a virada do Furacão no confronto de ida, realizado na Arena da Baixada, em Curitiba. Agora, a equipe botafoguenses precisa ganhar de dois gols de vantagem para confirmar a boa fase e se classificar na Copa do Brasil.

São Paulo x Sport – 19h30 desta quinta-feira, no Morumbi

O Tricolor ficou com um jogador a mais, soube aproveitar a vantagem numérica e abriu 2 a 0 sobre o Sport, em plena Ilha do Retiro. Agora, com o apoio de seus torcedores, o time de Dorival Júnior pode perder até por um gol de diferença.

Flamengo x Fluminense – 21h30 desta quinta-feira, no Maracanã

No único clássico estadual desta fase, os cariocas ficaram no 0 a 0 no confronto de ida, disputado no Maracanã. No mesmo estádio, os comandados de Jorge Sampaoli e de Fernando Diniz tentam a classificação nesta quinta. Para isso, basta um triunfo pelo placar simples.