San Lorenzo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
San Lorenzo e Santos se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires
THEO DAOLIO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDOO duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.
San Lorenzo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.
Onde assistir San Lorenzo x Santos ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming), com início da transmissão às 19h (horário de Brasília).
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