Santos e Corinthians buscam ‘virar a chave’ no Paulistão no Clássico Alvinegro; entenda 

Rivais medem forças a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 26, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Estadual

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Corinthians voltam a se enfrentar na Vila Belmiro neste domingo, 26



Santos e Corinthians medem forças a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 26, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Apesar de viverem situações opostas no torneio, os rivais entram em campo com o mesmo objetivo: “virar a chave”, ou seja, mudar de comportamento no Estadual. Após somar duas vitórias consecutivas, o Peixe precisa derrotar os corintianos para consolidar a boa fase e ter mais tranquilidade neste início de trabalho do técnico Odair Hellmann. Mais do que isso, um resultado positivo significaria a primeira vitória em clássicos no ano e pode deixar o Alvinegro praiano dependendo apenas de si na última rodada. Terceiro colocado do Grupo A, o time da Vila soma 13 pontos, apenas um a menos que Botafogo-SP e Red Bull Bragantino, que jogam no sábado, 24 – a equipe de Ribeirão Preto visita o Água Santa, enquanto o Massa Bruta recebe o Ituano. Assim, depois de passar parte da competição brigando contra o rebaixamento, os santistas têm chances reais de ir ao mata-mata.

No Parque São Jorge, a preocupação é outra. Já classificado no Paulistão, o Corinthians também tem a liderança do Grupo B assegurada e só aguarda as últimas rodadas para conhecer seu adversário nas quartas de final – Ituano, São Bento e Ferroviária estão na disputa. O time de Fernando Lázaro, porém, deseja acabar com a “fama” de que não sabe se comportar como visitante. Até o momento, o Alvinegro fez cinco partidas longe da Neo Química Arena, acumulando duas derrotas, dois empates e uma vitória. O triunfo, é verdade, foi contra o São Paulo, mas o desempenho não agradou – os corintianos foram dominados em grande parte do jogo, levando a pior nas finalizações (21 a 4) e na posse de bola (61% a 39%). Assim, o Timão espera uma boa apresentação na Vila Belmiro para chegar ao mata-mata como um time mais consistente, seja em casa ou longe de Itaquera. Um resultado positivo também colocaria o Corinthians mais perto da segunda posição da classificação geral, fator importante para a definição de mandos na fase mais aguda do Estadual.

👀 Chegou a hora de dar aquele confere na classificação geral do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi #FutebolPaulista pic.twitter.com/4IOG00SSgH — Paulistão (@Paulistao) February 23, 2023

Em busca da terceira vitória seguida, algo que não acontece há nove meses, desde o período entre 5 e 12 de maio de 2022, quando o Peixe a Universidad de Quito, o Cuiabá e o Coritiba pela Sul-Americana, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, respectivamente, o Santos deve ser escalado com: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Já o técnico Fernando Lázaro deve escalar o Corinthians com: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Na última rodada da fase de grupos, a equipe da Baixada Santista enfrenta o Ituano, no interior. Os corintianos, por sua vez, recebem o Santo André, na Neo Química Arena. As duas partidas estão marcadas para começar às 16 horas do próximo domingo, 5.