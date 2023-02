São Paulo terá Morumbi cheio e ‘quarteto mágico’ diante do embalado São Bernardo; veja escalação

Apesar de frequentar a Série C do Campeonato Brasileiro, o time do ABC paulista está jogando em alto nível e possui a segunda melhor posição da classificação geral do Estadual

Rubens Chiri/Saopaulofc.net Galoppo é o artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols



O São Paulo terá a difícil missão de enfrentar o São Bernardo neste sábado, 25, no Morumbi, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023 – a bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Apesar de frequentar a Série C do Campeonato Brasileiro, o time do ABC paulista está jogando em alto nível e possui a segunda melhor posição da classificação geral do Estadual, atrás apenas do Palmeiras. Embalado, o Bernô também vai à capital confiante, já que coleciona seis vitórias consecutivas, uma delas contra o Corinthians. Para tentar frear esta sequência, a equipe de Rogério Ceni contará com um estádio lotado. Segundo a diretoria são-paulina, mais de 37 mil ingressos foram comercializados antecipadamente e a expectativa é de que este número suba nas próximas horas.

Em campo, o Tricolor também deverá contar com suas principais peças ofensivas. Na última entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni afirmou que não irá preservar seus titulares, ainda que o São Paulo já tenha garantido sua vaga no mata-mata do Paulistão. Assim, o quarteto formado por Giuliano Galoppo, Wellington Rato, Luciano e Jonathan Calleri deve estar em campo diante do São Bernardo. O primeiro, a contratação mais cara da história do clube, é o artilheiro do campeonato com 7 gols, dividindo o posto com o corintiano Roger Guedes. Já Rato, recém-contratado, rapidamente virou peça-chave na equipe são-paulina, ganhando destaque pelo bom aproveitamento nas cobranças de escanteios e faltas. Por fim, Luciano e Calleri ainda não atingiram o nível da temporada 2022, mas permanecem sendo importantes no time – eles já balançaram as redes duas vezes cada em 2023.

Com o “quarteto mágico” em campo, o São Paulo deve ser escalado com: Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Galoppo; Calleri. Vale lembrar que Pablo Maia está suspenso, enquanto outros 11 atletas estão entregues ao departamento médico. Líder do Grupo D, o Tricolor tem 20 pontos e busca ultrapassar o São Bernardo na segunda posição da tabela geral. Com 23 pontos, o Bernô tem apenas um a menos que o líder Palmeiras.