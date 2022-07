Santos recusa segunda proposta do São Paulo pelo goleiro John

A tendência, agora, é que o Tricolor encerre as tratativas com o rival e busque um outro jogador para disputar vaga com Jandrei

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO John durante partida do Santos



Em busca de um novo goleiro, o São Paulo subiu a proposta de R$ 4 milhões para R$ 6 milhões por John, do Santos. Na última quarta-feira, 27, entretanto, a diretoria do Peixe se encontrou com a cúpula são-paulina e recusou a segunda investida do Tricolor pelo arqueiro, reserva de João Paulo na Vila Belmiro. A tendência, agora, é que a agremiação do Morumbi encerre as tratativas com o rival e busque um outro jogador para disputar vaga com Jandrei. A ideia é contratar um atleta ainda nesta semana, a tempo de inscrevê-lo para disputar as quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Ceará – o jogo de ida está marcado para o dia 3 de agosto. As informações foram publicadas pelo jornalista Jorge Nicola e confirmadas pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan.