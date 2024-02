Santos vence Corinthians em clássico pelo Campeonato Paulista

Craque Neymar foi convidado pelo time vitorioso para assistir a partida de camarote

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Nonato (c), do Santos, disputa lance com Felix Torres, do Corinthians, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada no estádio da Vila Belmiro, em Santos, na noite desta quarta-feira (7).



O Santos emplacou mais uma vitória no Paulistão nesta quarta-feira, 7, em uma partida contra o Corinthians na Vila Belmiro. Sob os olhares do ídolo Neymar, convidado para assistir a partida no camarote, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol único de João Schmidt. O novo técnico do timão, António Oliveira, tem muitos desafios pela frente para comandar a equipe que está na zona de rebaixamento. Caso seja ultrapassado pelo Santo André, o Corinthians cai para a lanterna do paulistão. Já o Santos tem muito para comemorar: em pouco tempo, Fábio Carille organizou um elenco melhor que o do ano passado. Na primeira partida sem Mano Menezes, o técnico interino Thiago Kosloski apostou nos jovens Caetano e Wesley como titulares e jogou Garro entre os 11 logo na primeira partida. Já Carille optou por uma alteração no ataque, com a entrada de Willian Bigode no lugar de Furch, que sofreu com dores ao longo da semana. O próximo jogo do Corinthians será no domingo, 9, às 16h, contra a Portuguesa, na Neo Química Arena. O Santos, por sua vez, enfrentará o Mirassol, às 18h.

*Com informações do Estadão Conteúdo