Joao Rojas se despede do São Paulo com agradecimento: ‘Obrigado por todo apoio e carinho’

Contratado em julho de 2018, o equatoriano até teve um início promissor, mas sofreu graves lesões no joelho e chegou a ficar cerca de dois anos longe dos gramados

Rubens Chiri / saopaulofc Campeão do Paulista, Rojas rescindiu com o São Paulo



Dois dias após rescindir seu contrato com o São Paulo, João Rojas foi às redes sociais para se despedir do clube e dos torcedores. Além de postar uma foto com a taça do Campeonato Paulista de 2021, título que tirou o Tricolor de um fila de quase oito anos, o atacante agradeceu a instituição por todo “apoio e carinho”. Contratado em julho de 2018, o equatoriano até teve um início promissor, mas sofreu graves lesões no joelho e chegou a ficar cerca de dois anos longe dos gramados. No início desta temporada, ele retornou e ajudou o time a ganhar o Estadual. Ainda assim, antes mesmo da troca da saída de Crespo para a chegada Rogério Ceni, ele perdeu espaço na equipe do Morumbi. Ao todo, Rojas fez 51 jogos, contribuindo com 5 gols.

“A vida é feita de ciclos e neste final de ano, um ciclo muito importante da minha carreira se encerra. Foi um ano de realizações. Me sinto honrado em ter defendido os cores do @saopaulofc e agradecido pela oportunidade de fazer parte de um clube tão vitorioso. Alguns contratempos me tiraram de campo, foi um ano cheio de desafios e atípico para o futebol e para o mundo mas sei que está tudo dentro dos planos de Deus. Meu mais sincero obrigado ao @saopaulofc, pela oportunidade e confiança. Obrigado, São Paulino, por todo o apoio e carinho! Agradeço à Deus por esta chance. O ano de 2022 será de novos desafio!”, escreveu Joao Rojas, de 32 anos, em sua conta no Instagram.