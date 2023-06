Alison, do Santos, sofre grave lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia

O problema ocorreu no último sábado, 10, durante o confronto diante do Coritiba, no Couto Pereira

EFE/ Elvis González Alison durante partida do Santos na Copa Sul-Americana



O meio-campista Alison, do Santos, foi diagnosticado com uma grave contusão no joelho esquerdo. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 15, o Peixe informou que o volante sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e precisará passar por uma cirurgia. O problema ocorreu no último sábado, 10, durante o confronto diante do Coritiba, no Couto Pereira, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador sentiu dores, recebeu atendimento médico e precisou ser substituído. Na nota, o Alvinegro praiano não deu uma estimativa no prazo de recuperação do atleta. O próximo compromisso dos santistas está marcado para quarta-feira, 21, contra do Corinthians, na Vila Belmiro. Em crise, a equipe de Odair Hellmann foi eliminada da Copa do Brasil e da Sul-Americana nas últimas semanas. No Brasileirão, o time é apenas o 13º colocado.