Lucas explica por que retornou ao São Paulo, recebe a camisa 7 e projeta semi da Copa do Brasil

Meia-atacante retribuiu o carinho da torcida e falou sobre a opção por assinar com o Tricolor somente até o final deste ano

Reprodução/YouTube/São Paulo FC Lucas Moura durante entrevista coletiva no São Paulo



A apresentação de Lucas Moura como novo reforço do São Paulo foi realizada na tarde desta sexta-feira, 4. Após cerca de 11 anos longe do Brasil, o meia-atacante retorno o clube ao qual foi revelado. Na conversa com a imprensa, o jogador de 30 anos revelou que recebeu outras propostas, mas disse que aceitou voltar ao Tricolor por causa da “invasão” de são-paulinos em suas redes sociais. “Amadureci, casei, tive dois filhos e fiquei livre de contrato pela primeira vez, não foi uma decisão fácil dar o próximo passo. Não sabia se voltaria para o Brasil, ir para a Europa… Eu decidi ouvir todas as propostas e conversar com a minha família. Algo que fez a diferença foi o movimento que a torcida fez invadindo as minhas redes sociais, com uma enxurrada de mensagens. Time brigando por três competições e a alegria que eles têm fez a diferença. Sempre carreguei um amor pelo clube, e isso fez a diferença de tomar a decisão de voltar para a casa”, declarou o atleta.

Lucas deixou o São Paulo após ganhar a Copa Sul-Americana 2012. Para o meia-atacante, conquistar uma nova taça é seu principal objetivo nesse retorno. “O que permanece é minha vontade de jogar futebol, a gana de que amo fazer, defender o clube que jogo e mostrar o talento que Deus me deu. Próximo objetivo é conquistar, quero marcar essa passagem como consegui a primeira, quero títulos e farei de tudo para isso com os meus companheiros”, declarou o jogador, que recebeu a camisa 7, então utilizada por Alisson. “Gostaria de agradecer a atitude do Alisson por esse gesto nobre. Mostra a pessoa que ele é. Vi a entrevista após o jogo com o Bahia, confesso que fiquei sem graça, mas é o número que gosto muito, gosto de usar fora do futebol também. É o número que marcou minha primeira passagem, por isso resolvi aceitar e agradeci pessoalmente. Fico feliz de usar essa camisa que fui muito feliz na primeira passagem”, comentou.

A reestreia de Lucas Moura deve acontecer neste domingo, 6, diante do Atlético-MG, no Morumbi. O meia-atacante, entretanto, está sendo preparado para o duelo contra o Corinthians , no dia 16, válido pela segunda semifinal da Copa do Brasil – na ida, os corintianos ganharam por 2 a 1, em Itaquera. Para o novo reforço são-paulino, não há favoritismo para a decisão. “Não dá para falar em favoritismo, pois a vantagem é do Corinthians, uma equipe perigosa e é um clássico. Eles perdem talvez o melhor jogador deles na temporada [Róger Guedes], mas vão vir muito fortes. Essa situação é reversível diante do nosso torcedor, possibilidade de jogar a final, minha chegada e do James, ficamos mais fortes. Eles têm a vantagem, precisamos fazer um gol para empatar. Está aberto, mas temos tudo para conseguir a classificação”, analisou o jogador com passagens por Paris Saint-Germain e Tottenham.

Na entrevista, Lucas também falou sobre a opção por assinar com o São Paulo somente até o final deste ano. Ainda que pense apenas nos próximos meses, o ídolo da torcida são-paulina não descarta renovar seu vínculo para o ano que vem. “Esse contrato curto foi uma decisão em conjunto com a família, com o clube e com os meus empresários. Meu pensamento é viver o que temos nas mãos, os quatro ou cinco meses. É desfrutar desse momento, parece que a ficha não caiu ainda, voltar ao CT onde vivi momentos incríveis. Chegando em janeiro vamos analisar a situação para tomar a decisão”, declarou. “Não tem nenhum acordo com nenhum clube. Tive alguns contatos, algumas ofertas, mas não assinei nenhum acordo para janeiro. Estarei livre de contrato em janeiro novamente. Quero viver esse momento, desfrutar deste retorno. Em janeiro veremos o que vai acontecer”, despistou.