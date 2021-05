Petkovic é ‘mala’? Vampeta comenta relacionamento com ídolo do Flamengo

O comentarista do Grupo Jovem Pan foi questionado no ‘Pergunte ao Vampeta’ se o ex-meio-campista sérvio, com quem atuou no Rubro-Negro, é, de fato, arrogante; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ ESPN Vampeta falou sobre Petkovic, com quem atuou no Flamengo



Dejan Petkovic ficou conhecido por ser um meio-campista de técnica refinada, excelente batedor de faltas e legítimo camisa dez. Com passagens de sucesso pelo Flamengo, onde conquistou o bicampeonato do Carioca (2000 e 2001) e uma edição do Campeonato Brasileiro (2009), o sérvio também se notabilizou pelas encrencas com outros companheiros. A mais divulgada foi a com o atacante Edílson, na época em que atuaram pelo Rubro-Negro carioca. Mas, afinal, o atual comentarista do SporTV é “mala” ou apenas um ex-jogador com uma fama injusta? O questionamento foi feito no programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, na edição desta semana.

“Eu nunca falei que o Petkovic é ‘mala’, não. Você está maluco? Pet é meu parceiro, está no SporTV e jogou no Vitória por muito tempo mesmo. Depois da geração do Zico, na minha opinião, ele é o melhor camisa 10 que defendeu o Flamengo. E eu joguei com ele, inclusive, no Flamengo. Existia uma desavença entre ele, o Edílson e outros jogadores. Mas eu e o Pet somos muito amigos. Falo com ele direto”, declarou o comentarista da Jovem Pan, que dividiu vestiários com Petkovic em 2002, na primeira passagem do sérvio pela equipe rubro-negra.

Assista ao programa completo abaixo: