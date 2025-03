Barcelona se anima com sucesso de Neymar no Santos e cogita retorno

Contrato do atacante com o Peixe se encerra em junho, mas há a possibilidade de uma renovação até a Copa do Mundo de 2026

IGOR DO VALE/ALTAPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar é a estrela do Santos, semifinalista do Paulistão



Neymar, que recentemente retornou ao Santos, já balançou as redes três vezes desde sua volta ao clube. No entanto, seu agente, Pini Zahavi, está em busca de uma nova oportunidade na Europa, oferecendo o jogador a grandes clubes como Barcelona e Bayern de Munique. O Barcelona, por sua vez, enfrenta dificuldades financeiras e não está disposto a realizar grandes investimentos no momento. A informação é do jornal catalão “Sport”.

Deco, que ocupa o cargo de diretor esportivo no Barcelona, elogiou Neymar, chamando-o de um “fenômeno”. Ele ressaltou que a felicidade do atleta deve ser priorizada. O jogador está em busca de um time que lhe proporcione a chance de conquistar títulos e retomar seu status entre os melhores do mundo. Atualmente, a Premier League não é uma opção atrativa para Neymar e sua família. “Neymar é um fenômeno e o importante é que ele esteja feliz. Estar no Brasil o faz feliz e é isso que ele deve pensar. Não é tanto uma questão econômica para ele agora. Eu acho que se houvesse uma situação depois, deveria ser bom para nós e para ele”, disse Deco.

André Cury, que também faz parte da equipe que gerencia a carreira de Neymar, revelou que o atleta estará livre para negociação em julho e tem o desejo de retornar ao Barcelona. Desde sua saída do PSG para o Al-Hilal em 2023, Neymar tem se concentrado em sua performance, sendo convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina.

O contrato de Neymar com o Santos se encerra em junho, mas há a possibilidade de uma renovação até a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (9), ele terá um importante desafio ao enfrentar o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista.

