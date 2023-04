Bauermann nega envolvimento com máfia de apostas e confirma presença em jogo do Santos: ‘Tenho história honesta’

Zagueiro do Peixe está na mira do Ministério Público de Goiás, responsável por deflagrar a ‘Operação Penalidade Máxima’ no início desta semana

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bauermann, do Santos, em disputa de bola com o atacante Hulk, do Atlético-MG



O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, para se manifestar após ser investigado de um suposto envolvimento num esquema de manipulação de resultados. Em nota, o defensor negou qualquer tipo de participação na máfia, que aliciava jogadores para obter vantagens em apostas esportivas. “Nego vigorosamente qualquer envolvimento com apostas esportivas ou esquema fraudulento de manipulação em partidas de futebol ou qualquer outro esporte. Tenho uma história honesta, honrada e vencedora no futebol, trajetória esta que me fez chegar a um dos maiores clubes do mundo”, declarou o atleta santista, em sua conta no Instagram.

De acordo com o Ministério Público de Goiás, responsável por deflagrar a “Operação Penalidade Máxima”, Bauermann é investigado pelo cartão vermelho recebido no duelo contra o Botafogo, no dia 10 de novembro de 2022, pelo Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, ele e oito atletas foram alvos de uma operação de busca apreensão. Ao todo, seis jogos da Série A do Nacional estão sendo apurados, além de outros cinco de torneios estaduais. “Reitero ainda que sou a favor de toda investigação para trazer luz aos fatos e que estamos buscando acesso à íntegra das investigações, para esclarecer eventuais dúvidas, visando sempre um esporte justo, limpo e disputado com lealdade dentro das quatro linhas. Conto com a compreensão e, desde já, agradeço o apoio de todos”, comentou Bauermann.

O jogador, por fim, confirmou sua participação na partida do Santos contra o Audax Italiano (Chile), marcado para começar às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após ganhar do Blooming (Bolívia), o Alvinegro praiano tentará continuar com 100% de aproveitamento na competição continental. “Agora é foco total no jogo e vou entrar na Vila Belmiro como sempre, respeitando a história desse clube gigante e a nossa torcida, pensando apenas em defender o Santos”, finalizou o atleta de 27 anos, que coleciona passagens por Internacional, Náutico, Atlético-GO, Figueirense, Paraná e América-MG.