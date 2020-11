Boletim médico: Cuca sai da unidade semi-intensiva e vai para o quarto

Treinador do Santos foi internado após ser infectado pelo novo coronavírus

Ricardo Moreira/Estadão Conteúdo Cuca é o atual treinador do Santos



O Santos informou na noite deste domingo, 15, que o treinador Cuca apresentou mais uma melhora clínica em seu quadro respiratório, ficando em situação estável e deixando a unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Internado desde o dia 7 de novembro após contrair a Covid-19, o experiente técnico está no quarto, mas ainda não tem previsão para receber alta médica. “Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o técnico Cuca apresentou melhora clínica e se encontra no quarto, após passar pela unidade semi-intensiva. Ele realizou hoje fisioterapia motor e respiratória. Não há previsão de alta”, informou o clube em suas redes sociais.

Cuca está dentro do grupo de risco da doença pelo histórico de problemas cardíacos. O treinador chegou a passar por cirurgia no coração em dezembro de 2018. Na época, ele fez uma breve pausa em sua carreira para tratar do problema. O técnico do Santos sofreu um mal-estar no dia 7, antes de comandar treino da equipe em preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Com coronavírus, foi internado no hospital.