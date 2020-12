Bolsonaro posa com a camisa do Santos e vai à Vila Belmiro em jogo beneficente

A partida reunirá ex-jogadores e outras personalidades e terá como principal objetivo a arrecadação de alimentos e brinquedos para crianças

Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro posou com a camisa do Santos



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou uma foto em sua conta no Twitter, na tarde desta segunda-feira, 28, vestindo a camisa do Santos. O chefe do Executivo anunciou que irá participar do “Natal Sem Fome”, partida beneficente organizada por Narciso, ex-jogador do Peixe, e que acontecerá no estádio do clube, a Vila Belmiro, na Baixada Santista. O jogo reunirá ex-jogadores e outras personalidades e terá como principal objetivo a arrecadação de alimentos e brinquedos para crianças. De lá, Bolsonaro deverá ir até Guarujá, cidade vizinha de Santos, onde passará a virada de ano. A programação do presidente tem o retorno para Brasília previsto para o dia 4 de janeiro.