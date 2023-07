Brasileirão: Com direito a ‘olé’, Santos perde para o Cuiabá por 3 a 0 e aumenta crise

Peixe não vence há sete rodadas e está em 14º na tabela; o próximo jogo será contra o Goiás

GIL GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos perdeu mais uma vez e está na parte de baixo da tabela



O Santos chega ao sétimo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro ainda na 13ª rodada. A equipe viajou até o Mato Grosso neste domingo, 2, e perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, com direito a ‘olé’ da torcida adversária no final. A última vitória do Peixe na competição foi em 14 de maio, contra o Vasco. Esse foi o primeiro jogo de Paulo Turra no Brasileirão. Apesar do mau resultado, o Santos conseguiu segurar no primeiro tempo. Mas depois do intervalo, Deyverson abriu o placar aos oito minutos, de cabeça. Aos 30, Denílson ampliou e o Peixe não teve forças para reagir. Ainda deu tempo de Rikelme marcar um golaço aos 41 minutos e fechar o placar em 3 a 0. O resultado deixa o Santos em 14º com 13 pontos, dois à frente da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Cuiabá subiu para a 13ª colocação. Na próxima rodada, o Dourado recebe o Bahia e o Santos enfrenta o Goiás, na Vila Belmiro, sem torcida.