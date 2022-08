Brasileirão: Santos marca no fim e vence o Coritiba fora de casa

Depois de um primeiro tempo ruim, os times empatavam até os 48 quando Angulo marcou o gol da vitória do Peixe

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Santos venceu depois de um jogo muito ruim



O Coritiba recebeu o Santos nesta segunda-feira, 08, para o encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 1, com gol nos minutos finais. A partida no Couto Pereira foi bem abaixo no nível técnico e o primeiro tempo teve pouquíssimos momentos interessantes. Os dois times ficaram mais concentrados no meio campo e sem poder ofensivo. No início do segundo tempo, as coisas melhoraram. Antes dos 2 minutos, Madson abriu o placar para o Santos em cobrança de escanteio. Pressionado pela torcida, o Coxa empatou aos 11 minutos, com Léo Gamalho de cabeça. A igualdade no placar deixou as equipes mais soltas. Nos acréscimos, depois de boa jogada de Ângelo pela direita, Angulo apareceu na pequena área e empurrou para as redes. O resultado deixa o Santos em nono na tabela e o Coritiba em 15º. Na próxima rodada, o Coxa recebe o Atlético-MG, no domingo, às 11h (horário de Brasília) enquanto o Peixe viaja para Minas e enfrenta o América-MG no domingo, às 18h.