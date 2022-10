Brasileiro: Em jogo com expulsões, Corinthians vence clássico contra o Santos

Roger Guedes marcou o único gol na Vila Belmiro e recolocou o Timão no G4

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Santos se enfrentaram neste sábado na Vila Belmiro



Na ‘ressaca’ após a perda do título da Copa do Brasil, o Corinthians viajou para enfrentar o Santos e venceu por 1 a 0, num jogo marcado por expulsões. Na Vila Belmiro, o Santos foi melhor em quase todo o tempo de jogo. No primeiro tempo, a equipe da casa teve mais chances de abrir o placar, mas desperdiçou. Aos 43 minutos, Yuri Alberto foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. No segundo tempo, aos 15 minutos, Lucas Barbosa também foi expulso. A partida ficou mais equilibrada, mas 43, Roger Guedes abriu o placar chutando por baixo das pernas de João Paulo. A vitória recoloca, provisoriamente, o Timão em 4º na tabela. O Santos é o 12º. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Flamengo e o Corinthians encara o Fluminense.