Breno Lopes ofusca Neymar, e Coritiba vence o Santos por 3 a 0
Santos estaciona nos 18 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento
Com todos os olhos voltados para Neymar, o Santos teve uma manhã para esquecer e foi derrotado por 3 a 0 para o Coritiba, neste domingo (17), em partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Na última partida antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o camisa 10 foi pouco efetivo e, após atuação para discreta, acabou substituído após lambança da arbitragem. O ex-palmeirense Breno Lopes ofuscou o craque e foi o grande nome da partida, marcando dois gols, sofrendo o pênalti que resultou no terceiro e ainda provocou uma expulsão.
Com o resultado, o Santos estaciona nos 18 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento. Já o Coritiba vai aos 23 e se aproxima do pelotão de cima da tabela de classificação.
Neymar demonstrou-se participativo desde os primeiros minutos. No 4-4-2 utilizado pelo técnico Cuca, o craque cai pelo lado esquerdo, mas tem liberdade para “flutuar” em diferentes partes do campo. O capitão santista buscou jogadas de efeito com toques de calcanhar e animou a torcida quando deu lindo corta-luz, mas sem conseguir finalizar. Na chance que teve na etapa inicial, isolou.
O Coritiba, que não tem nada a ver com a convocação de Neymar, pareceu ter aprendido com a eliminação na Copa do Brasil para o Santos e foi letal. A equipe paranaense demonstrou-se aplicada taticamente e foi eficiente quando o time de Cuca deu brecha. Aos cinco minutos, o atacante Breno Lopes, autor do gol do Palmeiras sobre os santistas na final da Libertadores de 2020, avançou com liberdade desde a intermediária e bateu na saída do goleiro Gabriel Brazão para marcar. Aos 23, o camisa 77 só teve o trabalho de empurrar para as redes depois de o Coritiba fazer valer de nova desatenção da defesa para entrar na área com superioridade e ampliar o marcador.
O meia Josué, um dos melhores do Coritiba na partida, fez o terceiro, aos 37, em cobrança de pênalti após o lateral Escobar derrubar Breno Lopes na área. Brazão ainda evitou o que seria o quarto após novo contra-ataque.
Aos 18 minutos, Neymar foi à beira do gramado para receber massagem na panturrilha direita. Dois minutos depois, a arbitragem protagonizou uma lambança: o quarto árbitro Bruno Mota Correia levantou a placa com número 10, indicando a entrada de Robinho Jr. no lugar de Neymar.
A comissão técnica reclamou e disse que na verdade seria Escobar quem sairia, mostrando o papel oficial ao árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. O craque se recusou a sair, reclamou bastante e foi advertido com cartão amarelo. De acordo com a regra, a mudança não pôde ser desfeita após o substituto entrar em campo. Neymar precisou sair mesmo contrariado e continuou reclamando no banco de reservas.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.