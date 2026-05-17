Neymar é substituido por engano e se revolta após árbitro confundir 31 com 10

Partida diante do Coritiba foi a última antes da convocação de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar é substituido por engano



A partida entre Santos e Coritiba na manhã deste domingo (17) ficou marcada por uma verdadeira confusão da arbitragem na Neo Química Arena. O quarto árbitro Bruno Mota Correia (RJ) errou a placa de substituição e forçou a saída de Neymar com apenas 19 minutos do segundo tempo.

Irritado com o erro da arbitragem, Neymar tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Ele ainda pegou o papel que indicava a alteração e mostrou para as câmeras que faziam a transmissão da partida. “É uma vergonha, é uma vergonha”, esbravejou o craque na saída do gramado.

Sem a possibilidade de retornar ao gramado, Neymar continuou reclamando do lado de fora. A partida diante dos paranaenses foi a última antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Neymar está na pré-lista do italiano e tinha a chance de mostrar serviço um dia antes do anúncio.

Naquela altura do embate, o Santos já perdia por 3 a 0, e o craque estava sendo atendido do lado de fora do gramado após sentir a panturrilha. Ao mesmo tempo, o garoto Robinho Jr. se preparava para entrar em campo. O quarto árbitro subiu a placa informando a saída do número 10 e a substituição foi concretizada.

O grande problema é que a substituição indicada pelo técnico Cuca era a saída do lateral-esquerdo Escobar, número 31, e não do camisa 10.

O papelzinho de substituição estava com o número 31. COMO O QUARTO ÁRBITRO SUBIU O Nº 10? pic.twitter.com/1GfHnV6FXL — DataFut (@DataFutebol) May 17, 2026

*Com informações do Estadão Conteúdo