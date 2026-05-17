Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonaro Brasileiro neste domingo (17), às 11h (de Brasília), na Arena do Corinthians, em São Paulo

Arte: Jovem Pan

Santos e Coritiba se enfrentam neste domingo (17), às 11h, na Arena do Corinthians, em São Paulo, em partida válida pela volta da 16ª rodada do Campeonato Braisleiro.

O Santos é o atual 15º colocado com 18 pontos, oriundo de quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas. Vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos. Já o Coritiba, está na 10ª posição e soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nos dois últimos jogos empatou uma partida e venceu outra.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo

A Jovem Pan transmiste a partida a partir das 10h30 da manhã com narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também pode ser acompanhando no Premiere.