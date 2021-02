Campeonato Brasileiro: Em jogo movimentado, Grêmio e Santos empatam em 3 a 3

Resultado deixa as equipes em 7º e 8º lugares na tabela de classificação do campeonato

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio e Santos empataram em 3 a 3 na Arena



O Santos voltou a campo nesta quarta-feira, 03, depois de perder o título da Copa Libertadores da América para o Palmeiras, no último sábado, para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A partida abriu a 34ª rodada do campeonato e foi bastante agitada, terminando em 3 a 3. A equipe do Santos não contou com Marinho e Soteldo na Arena do Grêmio, mas viu a estrela de Kaio Jorge brilhar aos oito minutos da partida, abrindo o placar para os visitantes. Aos 36 minutos, Pepê foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Diego Souza converteu e empatou o jogo.

Na volta do intervalo o Grêmio começou com tudo e no primeiro minuto Jean Pyerre fez o segundo para o Tricolor Gaúcho depois de passe de Victor Ferraz. Aos 53, Pepê deixou o dele e ampliou a vantagem para 3 a 1. Mas a partir daí a reação santista começou. Sandry foi derrubado por Matheus Henrique e o árbitro marcou novamente um pênalti. Arthur Gomes foi para a bola e diminuiu o placar. Sandry ainda foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo e parecia ter decretado a derrota santista, mas nos acréscimos o VAR foi acionado para revisar um toque de mão de Luiz Fernando na área e confirmou a penalidade. Madson bateu forte e deixou tudo igual em 3 a 3.

Com o empate o Grêmio fica na 7ª colocação com 53 pontos, mesma pontuação de Palmeiras e Fluminense. O Santos vem logo atrás na 8ª posição com 46 pontos e pode ser ultrapassado nesta noite por Corinthians ou Ceará que se enfrentam na Neo Química Arena e têm 45 pontos conquistados. Na próxima rodada, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Botafogo na segunda-feira, dia 08, e o Santos viaja até Goiás para encarar o Atlético-GO no sábado, dia 06.