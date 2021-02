Nilson Cesar: ‘O grupo do São Paulo com o Fernando Diniz estava rachadaço’

O locutor do Grupo Jovem Pan ainda apontou o seu favorito para assumir o cargo de treinador do Tricolor na próxima temporada

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO/ Nilson Cesar comentou a saída de Fernando Diniz



O São Paulo demitiu o treinador Fernando Diniz após uma série negativa de quatro derrotas e dois empates no Campeonato Brasileiro, que derrubou o time da primeira para a quarta posição da tabela. No entendimento de Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, não existia mais clima entre o comandante e o elenco são-paulino para a continuidade do trabalho. Ao longo do programa “Esporte em Discussão” desta quarta-feira, 3, o locutor colocou a estremecida relação do técnico com o grupo como fator preponderante para a demissão.

“A vontade da diretoria do São Paulo, eu já disse aqui, era ter o Muricy Ramalho, como coordenador, e o Rogério Ceni, como técnico. Aí o time começou a ganhar… Como é que podia mandar o Diniz embora? Aí quando passou a cair e ver o título mais longe, mandaram embora. Não adianta falar que o clima estava bom e tudo organizado. Isso é conversa mole! O grupo do São Paulo estava rachadaço! No último jogo, dava para ver isso na cara do Fernando Diniz”, comentou Nilson Cesar.

Agora, o locutor entende que a diretoria são-paulina irá esperar a resolução do Brasileirão para definir quem irá escolher para dirigir o Tricolor na próxima temporada. Isto porque a cúpula gostaria de ter Rogério Ceni, atualmente no Flamengo, como treinador da equipe principal. “Eu não se se até o final do Campeonato Brasileiro o São Paulo irá contratar um treinador ou se ficará com o Vizzoli. Isso vai depender muito do que acontecer com o Flamengo. Se o time carioca não ganhar o título, dificilmente ele fica. Ele não é bem quisto pela torcida do Flamengo, é só acompanhar isso nas redes sociais. No Morumbi, ele estaria de volta entre amigos. Aí teríamos uma dupla entre o mestre e o Ceni. Eu tenho uma sensação de que o São Paulo vai esperar a definição do Flamengo”, opinou.

