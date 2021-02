Desafeto de Neymar, Álvaro González é multado por não usar máscara e xinga policial

O caso aconteceu no aeroporto de Marselha, para onde a delegação do Olympique viajaria para encarar o Lens

Julien de Rosa/EFE Neymar discute com o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez durante o jogo entre PSG e Olympique de Marseille



O zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, foi multado nesta quarta-feira, 3, por se recusar a usar máscara de proteção contra o novo coronavírus após abordagem de um policial, ocorrida mais cedo na França. O jogador é o mesmo que foi acusado por Neymar, em setembro do ano passado, de proferir ofensas racistas durante jogo do Campeonato Francês. Posteriormente, González foi absolvido pela liga local, por “falta de provas convincentes”.

Hoje, de acordo com a imprensa francesa, o zagueiro insultou, em espanhol um policial que o abordou e exigiu o uso de máscara. O caso aconteceu no aeroporto de Marselha, para onde a delegação do Olympique viajaria para encarar o Lens, ainda nesta quarta-feira. O espanhol chamou o agente público de “filho da p…”, segundo os veículos locais. Além da multa pelo não uso da máscara, o jogador ainda foi denunciado por ofensas contra um oficial das forças de segurança.

*Com informações da Agência EFE