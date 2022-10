Eder Jofre, Garrincha, Rebeca Andrade e outros ícones do esporte brasileiro vão virar HQ

Projeto é das editoras Ultimato do Bacon e Universo Fantástico, junto com a Memorabília do Esporte, e tem 12 títulos para 2023

Reprodução/ Ultimato do Bacon Pugilista Eder Jofre, morto em 2 de outubro, terá uma edição especial sobre sua carreira



Os heróis do esporte brasileiro irão virar história em quadrinhos. Garrincha, Eder Jofre, Rebeca Andrade, Daniel Dias e Rafaela Silva estrelarão HQ’s inéditas sobre suas conquistas no esporte em próximos lançamentos das editoras Ultimato do Bacon e Universo Fantástico, em parceria com a Memorabilia do Esporte. O projeto de contar as histórias de esportistas olímpicos e do futebol por meio de revistas em quadrinho começou com a produção de “Oscar (Schmidt) e o Pan de 87”, lançado em agosto, e que teve boa repercussão entre os fãs. O restante da coleção foi anunciada nesta segunda-feira, 24, com lançamento para 2023. Inicialmente, estão previstos 12 títulos, alguns já definidos. Entre eles, uma homenagem ao lendário pugilista Eder Jofre, que faleceu aos 86 anos no último dia 2 de outubro. “É um resgate de momentos, de ídolos e feitos que, infelizmente, acabam se perdendo com o passar do tempo e das gerações. Não são apenas revistas em quadrinhos, não são ‘gibis’ tradicionais, mas sim registros históricos, que demandam pesquisa, muita dedicação e prestam tributos a atletas que honraram o nome do nosso país. Acreditamos muito nesse formato, em trazer de volta a emoção de momentos emblemáticos da história do nosso esporte, das trajetórias de grandes ídolos”, afirmou Samy Vaisman, co-fundador da Memorabília do Esporte. Ainda não há data definida para o lançamento de cada um dos trabalhos, que serão desenvolvidos por um time de roteiristas, ilustradores e coloristas formado por Fabiano Santos, Samuel Bono, DeCastro, Gleidson Ribeiro, Patrícia Karin, Fabiana Signorini, Kátia Schittine, Felipe Tazzo, Bruno Brunelli e Eduardo Cardenas,. “A ideia é desenvolver as obras simultaneamente, contando com diversas equipes criativas, aumentando nossas possibilidades editoriais” disse Roberto de Castro, editor da Universo Fantástico.

Confira as capas divulgadas das primeiras HQ’s do projeto:

É isso galera, o chefe entregou o ouro… depois de revelar a HQ do Garrincha, agora anunciamos mais títulos previsto para 2023 nessa linha em parceria com a Universo Fantástico e a Memorabilia do Esporte! Vamos aos atletas e equipes criativas! pic.twitter.com/a3h7JXcWQx — Ultimato do Bacon (@ultimatodobacon) October 23, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo