Clube japonês processa Santos na Fifa por contratação de Fábio Carille

V-Varen Nagasaki exige pagamento da multa rescisória na íntegra; Peixe não teme punição e terá seu técnico à beira do campo na estreia do Paulistão

Ivan Storti/Santos FC O técnico santista Fábio Carille comanda treino da equipe no CT Rei Pelé



O Santos está enfrentando um processo na Fifa movido pelo clube japonês V-Varen Nagasaki devido à contratação do técnico Fábio Carille. O clube japonês não reconhece a transferência do treinador para a equipe brasileira e decidiu acionar a entidade máxima do futebol mundial. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube irá acompanhar o caso juridicamente e não teme a multa envolvendo a questão. Essa não é a primeira vez que o Nagasaki ameaça o Santos em relação a Carille. Quando a agremiação brasileira escolheu o técnico, os japoneses exigiram o pagamento da multa rescisória. No entanto, o Alvinegro registrou o contrato mesmo sem efetuar o pagamento e alega que o treinador estava liberado para assinar com qualquer clube a partir de 1º de janeiro. Agora, o Nagasaki iniciou um processo na Fifa para que seja feito o pagamento integral.

Apesar do processo em andamento, o Santos não pretende deixar de contar com Carille à beira do campo. O treinador estará presente na estreia do clube no sábado contra o Botafogo-SP, na primeira rodada do Paulistão, pois sua situação já está regulamentada no BID da CBF. O Santos confia que conseguirá resolver a questão jurídica e manter o profissional como técnico da equipe. Além do Estadual, o Alvinegro da Vila Belmiro disputará neste ano a Série B do Campeonato Brasileiro.