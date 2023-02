Com gol de Lucas Barbosa, Santos vence o São Bento na Vila Belmiro

Com a vitória, o Peixe volta a sonhar com a classificação para a próxima fase do Paulistão

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Meia Lucas Barbosa marca no fim do jogo e dá a vitória ao Santos



O Santos venceu por 1 a 0 o São Bento, nesta quarta-feira, 8, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2023. O gol do triunfo foi do meio-campista Lucas Barbosa, que marcou faltando cinco minutos para a partida acabar. Com a vitória, o Peixe sobe para a terceira posição do Grupo A da competição, com 9 pontos. Já o São Bento segue na segunda posição do Grupo C, também com 9 pontos. Em relação ao jogo desta quarta-feira, o Santos pressionou, criou chances, e teve dois gols anulados. O gol de Luca Barbosa, no entanto, saiu apenas no fim do duelo e aliviou a pressão do time, que agora volta a sonhar com a classificação para a próxima fase do Paulistão.