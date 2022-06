Com polêmica de arbitragem, Santos empata com o Internacional na Vila Belmiro

Gol anulado pelo VAR gerou reclamações do Peixe, que é o 10º colocado; Inter é o quinto

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Internacional ficaram no empate na Vila Belmiro



Com polêmica de arbitragem e novas reclamações, o Santos venceu o Internacional por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe santista teve um gol anulado no primeiro tempo que gerou discussões por ‘milímetros’ na linha do árbitro de vídeo. O jogo foi bem disputado, com as equipes indo para o ataque. O lance polêmico aconteceu aos 28 minutos, depois de uma revisão de pênalti para falta próximo da área. Lucas Pires cobrou na cabeça de Bauermann, que balançou a rede. Porém, o VAR revisou e anulou. O Santos ainda teve outra chance, nos acréscimos, quando a bola bateu em Angulo e carimbou o travessão. De volta do intervalo, aos 17 minutos, Lucas Braga marcou e o bandeirinha deu impedimento. O VAR revisou e confirmou o gol. Aos 25, em bate e rebate na área, Bruno Méndez chutou forte e empatou. O resultado deixa o Peixe em 10º e o Internacional em 5º. Na próxima rodada, o Santos joga contra o Atlético Mineiro no sábado, às 19h (horário de Brasília) e o Internacional recebe o Flamengo no mesmo dia às 21h.