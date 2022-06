Hamilton apoia ex-pilota após críticas: ‘Devemos dar boas-vindas a uma transmissão representativa’

Lewis Hamilton segue sendo uma voz importante para o esporte. Nesta terça-feira, 14, o piloto da Mercedes prestou apoio a Naomi Schiff, comentarista da Sky Sports sobre Fórmula 1 e ex-pilota da W Series. Um homem utilizou o Twitter para criticar as qualificações de Naomi nas transmissões. Ela chegou a repostar a mensagem, mas o conteúdo foi bloqueado. Lewis então comentou. “Naomi é uma ex-piloto profissional e totalmente qualificada para dar sua opinião como parte da equipe Sky. Ela tem sido um grande trunfo desde que entrou e devemos dar as boas-vindas a uma transmissão mais representativa de braços abertos. Ainda temos um longo caminho a percorrer para mudar essas atitudes no esporte”, escreveu. O comentário de Hamilton repercutiu e chegou a outros profissionais da área. O jornalista Chris Medland completou os cumprimentos do piloto. “Raramente vejo qualquer cobertura da F1 da Sky, mas pelo que tenho visto, não há dúvida de que Naomi Schiff foi uma adição brilhante. Grande fã do estilo dela”. Os fãs também gostaram das palavras de Hamilton.

Naomi is an ex-professional racing driver & totally qualified to give her opinion as part of the Sky team. She’s been a great asset since joining & we should welcome more representative broadcasting with open arms. Still have a long way to go to change these attitudes in sport. https://t.co/E6U7zX4XqI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 14, 2022