Com Vila Belmiro vazia, Santos vence o Iguatu-CE e avança na Copa do Brasil

Lucas Barbosa e Marcos Leonardo (2x) marcaram os gols da vitória do Peixe por 3 a 0

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo marcou dois gols na partida pela Copa do Brasil



O Santos enfrentou o Iguatu-CE, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil e venceu por 3 a 0. Pela invasão ao gramado e agressão ao goleiro Cássio, do Corinthians, no ano passado, o Santos foi condenado a jogar duas partidas da Copa do Brasil com portões fechados. A primeira foi cumprida nesta quinta-feira, 9, e para um estádio vazio a equipe retomou aos gramados depois da eliminação no Paulista. O jogo foi fácil. Aos 17 minutos, Lucas Barbosa abriu o placar, de cabeça. Aos 33 minutos, Marcos Leonardo também subiu mais alto do que a defesa cearense e ampliou o marcador. No segundo tempo, aos 31 minutos, em lance de contra-ataque, Marcos Leonardo recebeu e chutou de cavadinha para o gol, fazendo o seu segundo e o 3º do Peixe. A vitória coloca o Santos na próxima fase da competição.