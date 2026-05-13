Neymar na Copa? Craque não joga na Seleção há 3 anos e é dúvida para Ancelotti

Com a competição se aproximando, a expectativa em torno da possibilidade do nome do camisa 10 do Santos aparecer na lista final aumenta e gera respostas do técnico da Seleção sobre a questão

Vitor Silva/CBF Sobre chamar ou não o atacante, o italiano disse em entrevista à Reuters que "não é uma decisão tão simples assim"



A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 ainda é uma grande incógnita. Com a competição se aproximando, a expectativa em torno da possibilidade do nome do camisa 10 do Santos aparecer na lista final aumenta e gera respostas do técnico da Seleção sobre a questão.

Neymar nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, desde que assumiu a Seleção em 26 de maio de 2025. Foram cinco oportunidades para chamar o craque entre jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos. Durante a última convocação, o italiano chegou a brincar com a situação e perguntar se os jornalistas estariam curiosos para saber quais atacantes ele levaria.

Apesar disso, Neymar aparece em todas as pré-listas de convocação divulgadas pela imprensa após o envio à Fifa no último dia 11. A divulgação dos nomes finais acontece na próxima segunda-feira (18).

Sobre chamar ou não o atacante, o italiano disse em entrevista à Reuters que “não é uma decisão tão simples assim”. Ancelotti ponderou que precisa analisar os prós e contras dos atletas antes de bater o martelo.

“Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores”, explicou. Apesar disso, o técnico da Seleção afirmou que o jogador é muito amado e que não seria um problema levá-lo.

“Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos”, declarou.

‘Depende apenas dele’

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian nesta quarta-feira (13), Carleto reconheceu o talento inegável do jogador, mas lançou a responsabilidade sobre a convocação em Neymar.

“A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim”, disse.

Apesar de, nos últimos anos, o estilo de jogo ter sido centralizado no craque, Ancelotti apostou em uma nova abordagem, apoiando-se em jogadores para a formação da espinha dorsal do time que se classificou para a Copa, como Vini Jr., Casemiro, Rodrygo e Estevão (os dois últimos que estão fora da Copa por lesão).

Última vez de Neymar na Seleção

Neymar foi convocado pela última vez para integrar o elenco da Seleção Brasileira em 23 de setembro de 2023, para disputa dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Uruguai e Venezuela.

O técnico ainda era Fernando Diniz, que dividia o cargo com a liderança do Fluminense. Contra a Venezuela, o Brasil empatou por 1 a 1, com uma atuação apagada do time, mas boa atuação de Neymar.

A seleção depois perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, em partida marcada pelo péssimo desempenho do time brasileiro e pelo rompimento do ligamento no joelho esquerdo de Neymar.

A lesão afastou o craque por mais de um ano dos gramados, que só voltou a atuar em outubro de 2024, quando voltou e teve outra lesão que o afastou por mais dois meses do Al-Hilal. As lesões foram tantas que ele voltou ao Santos no começo de 2025.

Aos 34 anos, Neymar sofre com diversos problemas físicos no clube da Baixada. Disputou 28 jogos pelo clube em 2025, de 54. Em 2026, já perdeu 17 de 29 partidas. Restam mais dois jogos até a convocação para que o atacante prove que merece estar na lista final: contra o Coritiba, primeiro pela Copa do Brasil nesta quarta (13) e pelo Brasileirão no domingo (17).