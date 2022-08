NBA aposenta a camisa 6 de todas as equipes em homenagem a Bill Russell

A NBA decidiu nesta quinta-feira, 11, que irá aposentar todas as camisas de número 6 dos clubes da liga em homenagem a Bill Russell, o 11 vezes campeão da liga que faleceu no dia 31 de julho, aos 88 anos. Essa é a primeira vez na história que a liga de basquete norte-americana toma uma decisão como essa. Além disso, a NBA informou que homenageará Bill nos uniformes das equipes na temporada 2022/23, com um emblema comemorativo no ombro direito. O logotipo será em forma de trevo, o símbolo do Boston Celtics, clube em que Russell fez a carreira. O pivô chegou ao Celtics em 1956 e ficou por lá até 1969 no mesmo tempo também atuou pela seleção dos Estados Unidos e conquistou o ouro na Olimpíada de Melbourne 1956. Como técnico treinou os Celtics, o Seattle SuperSonics e o Sacramentos Kings.

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl

— NBA (@NBA) August 11, 2022