De virada, Santos vence Inter de Limeira por 3 a 2

Resultado garantiu ao time da vila a primeira colocação do Grupo A; nas quartas de final, a equipe vai enfrentar a Portuguesa

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO na partida entre Santos e Inter de Limeira, válida pela 12. rodada do Campeonato Paulista



O Santos derrotou, de virada, o Inter de Limeira por 3 a 2 neste sábado, 9, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O time que já entrou em campo classificado para as quartas de final, se garantiu na primeira posição do Grupo A. No jogo, a equipe do interior começou o jogo com o meio de campo avançado, mas deixando o Santos tocar a bola. Os donos da casa tinham a posse, mas dificuldades para sair do seu campo, recorrendo a ligações diretas dos zagueiros e do goleiro João Paulo para os atacantes. Aos 12 minutos, durante ataque da Inter, o juiz marcou pênalti em Lima. O centroavante Quirino cobrou no meio do gol, deslocando João Paulo: 1 a 0 para o time do interior. O Santos não esperou e logo em seguida empatou com Júlio Furch aos 16, após cruzamento pela direita de Otero.

O segundo gol da Inter veio aos 23 minutos, também marcado por Quirino depois de a bola atravessar a área toda e parar nos pés do jogador, que mandou para as redes. A Inter, que jogava em linhas coordenadas, recuou e deixou a bola para o Santos, que tinha muita dificuldade de chegar ao gol de Max Walef. O segundo tempo começou com a Inter em cima do Santos através de contra-ataques. Entretanto, aos nove minutos, o Santos conseguiu um pênalti após Pedrinho ser derrubado na área. Júlio Fuchs chutou forte no canto direito e empatou: 2 a 2.

O gol animou o Santos, que parava na marcação da equipe do interior, que recuou suas linhas à espera de uma bola para desempatar, deixando o jogo muito truncado depois das substituições. Aos 37, após uma saída de bola equivocada do goleiro Max, Cazares aproveitou a bobeira e virou para o Santos, marcando 3 a 2. O gol atordoou a Inter, que não conseguiu mais sair de seu campo. O Santos vai jogar a partida única das quartas de final contra a Portuguesa, em data a ser definida. A Inter encara o Red Bull Bragantino – também em data a ser confirmada.

*Com informações do Estadão Conteúdo