Desafetos? Jogador do Santos provoca Sampaoli após triunfo: ‘O bem venceu o mal’

“Só Deus sabe o que eu passei com ele”, já chegou a afirmar o atleta sobre o treinador argentino; entenda

Montagem sobre fotos/Fernanda Luz/AGIF/Richard Callis/Estadão Conteúdo Jorge Sampaoli e Jobson se reencontraram na última quarta-feira, 09, no jogo entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro



A vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na última quinta-feira, 09, na Vila Belmiro, foi ótima para as pretensões do Peixe no Campeonato Brasileiro, mas teve um significado um tanto quanto especial para Jobson. O volante do Santos, que foi titular no jogo válido pela nona rodada da competição nacional, celebrou o triunfo e foi às redes sociais para provocar Jorge Sampaoli, atual treinador do Galo e ex-comandante do time paulista.

“Mesmo errando e sem saber nada da posição, obrigado senhor por fazer o bem vencer o mal mais uma vez. Parabéns rapaziada (sic)”, escreveu Jobson, no Instagram. O desabafo tem um motivo: sob o comando de Sampaoli, em 2019, o jogador ganhou pouco espaço e atuou em apenas quatro partidas pelo Santos, sendo somente uma como titular. Na ocasião, o argentino justificava o pouco aproveitamento do volante com uma “dificuldade do atleta de se encaixar no sistema tático”.

Após a saída do treinador, no fim do ano passado, Jobson falou sobre o assunto e admitiu guardar mágoas dele. “O Sampaoli tem seu jeito. As alegações dele para que eu não jogasse às vezes me deixavam sem entender o que estava acontecendo. Só Deus sabe o que eu passei com ele. Mas Graças a Deus essa fase já passou”, afirmou, na ocasião.

No jogo contra o Atlético-MG, o volante foi titular e jogou fora de posição. Com a suspensão de Alison, ele foi movido para a zaga pelo técnico Cuca e atuou ao lado de Alex. Como o próprio atleta escreveu na postagem no Instagram, o improviso não foi tão bem sucedido, e Jobson falhou no único gol do Galo na partida, sendo o responsável por errar o passe que originou a jogada concluída por Alan Franco. Apesar disso, o Peixe venceu o jogo por 3 a 1.