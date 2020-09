Vampeta abre o jogo: ‘Robinho me disse que está só esperando liberação para acertar com o Santos’

O comentarista do Grupo Jovem Pan encontrou o Rei das Pedaladas no Guarujá e revelou informações importantes a respeito do possível retorno do jogador ao Peixe

Montagem sobre fotos/Reprodução Vampeta abriu o jogo sobre o possível retorno de Robinho ao Santos



Ídolo do Santos, Robinho pode estar prestes a retornar ao clube alvinegro. Em participação no Esporte em Discussão desta quarta-feira, 09, no Grupo Jovem Pan, Vampeta abriu o jogo, contou que conversou com o Rei das Pedaladas nos últimos dias e garantiu que o próprio atleta lhe revelou que tem a confiança de que voltará ao Peixe ainda nesta temporada. O jogador de 36 anos passa as férias na Baixada Santista e está livre no mercado após não ter renovado contrato com o Istanbul Basaksehir, atual campeão turco. O Peixe, por sua vez, está impedido de contratar pela Fifa, mas tenta reverter a situação.

“Esse aqui é um programa de informação, então… Eu estava lá no Guarujá com Müller, Edílson e Amaral, e o Robinho estava com a gente. Lá no (Jardim) Acapulco… Ele foi nos ver, cumprimentou a gente. O Edílson virou para ele e falou: ‘vamos jogar lá no Corinthians, Robinho’. E o Robinho respondeu: ‘não, pô! Você é louco? Depois eu vou morar em Santos… O único time que eu jogo aqui é no Santos. E eu só estou esperando a liberação de contratações para acertar com o Santos. Aí, eu perguntei: ‘você não vai voltar lá para a Turquia? Você foi campeão turco…’. E ele falou: ‘não, não… Os caras lá não renovaram, não querem, e aqui no Brasil é o Santos’ A vontade dele é jogar no Santos”, contou Vampeta.

As negociações só não evoluíram até agora porque o Santos foi punido pela Fifa e está momentaneamente impedido de registrar novos atletas. Reforços só poderão ser anunciados assim que o clube chegar a um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para quitar a dívida de quase R$ 30 milhões pela contratação do zagueiro Cleber Reis, em 2016. É apenas por causa desse motivo, por exemplo, que o volante Elias ainda não foi confirmado como novo jogador do Peixe – as duas partes já se acertaram, e o ex-corintiano tem aprimorado o condicionamento físico em casa.

Vampeta confirmou que Elias será reforço do Santos e ainda revelou que outro jogador de peso foi oferecido ao clube da Baixada nos últimos dias. “Eu fiquei sabendo que o Pato foi oferecido. O Pato foi oferecido, e o Elias e o Robinho estão quase certos. Ou seja, o Santos tem que arrumar logo esse dinheiro e pagar lá para conseguir se reforçar”, comentou.

Dois fatores dificultam a contratação de Robinho

Apesar do que Robinho falou a Vampeta, dois fatores podem impedir a contratação do jogador pelo Santos. O primeiro é a punição da Fifa. O segundo, por sua vez, diz respeito ao alto salário que o atleta receberia no clube da Vila Belmiro. O Santos atravessa grave crise financeira e tem vencimentos e direitos de imagem pendentes. O Rei das Pedaladas precisaria diminuir, e muito, o salário atual para conseguir chegar a um acordo com o Peixe.