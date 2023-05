Em jogo com homenagens, Santos perde para o Newell’s Old Boys na Sul-Americana

Peixe jogou bem e perdeu chances de balançar as redes; é o segundo no Grupo E

Reprodução/ twitter @SantosFC Santos e Newell's brigavam pela liderança do Grupo E na Copa Sul-Americana



O Newell’s Old Boys revelou Lionel Messi para o mundo. O Santos mostrou Pelé e Neymar para o mundo. Nesta terça-feira, 2, as equipes se enfrentaram pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e os argentinos venceram por 1 a 0. Desde a véspera, os clubes mostraram cordialidade, trocaram camisas e fizeram uma foto posada com os dois elencos e uma faixa “Aqui jogaram os maiores da história”. Mas dentro de campo, a excelência não apareceu. Os dois lados tiveram oportunidades de balançar as redes, mas paravam nos goleiros ou pecavam na finalização. Aos 30 minutos do segundo tempo, Lucas Braga perdeu um gol claríssimo para o Peixe, em baixo da trave. Até que aos 38 minutos, Gómez aproveitou sobra na pequena área e chutou para o gol, abrindo o placar. O resultado coloca o Newell’s em primeiro no Grupo E com 9 pontos e o Santos em segundo com 4 pontos. Audax Italiano tem um e o Blooming ainda não pontuou. No próximo dia 24 de maio, o Santos viaja para enfrentar o Audax Italiano. Lembrando que somente o primeiro time avança direto para as oitavas de final. O segundo na chave encara um ‘playoff‘ com o terceiro colocado do grupo da Libertadores.