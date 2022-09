Em situação difícil no Brasileiro, Marcos Leonardo exige vitória do Santos contra o Athletico-PR

Peixe tem seis pontos a mais que o Avaí, primeiro time na zona do rebaixamento, mas mantém sonho de ir à Libertadores

Reprodução/ Instagram @marcosleonardo09 Jovem atacante almeja vaga na Libertadores 2023, mesmo com o time no meio da tabela



O Santos disputa apenas o Campeonato Brasileiro e não tem chances de conquistar o título, mas o atacante Marcos Leonardo considera uma ‘final’ o duelo desta terça-feira, 27, na Vila Belmiro, às 21h (horário de Brasília) contra o Athletico-PR, válido pela 28ª rodada. Segundo o atleta, o time precisa da vitória para manter possibilidades de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. “Nossos rivais estão pontuando e jogando todos os jogos como uma final. Temos que atuar assim também. Precisamos voltar a vencer e a pontuar, principalmente dentro de casa, para seguir sonhando com a vaga na Libertadores. Sabemos que é difícil, mas vamos lutar para buscar essa classificação e tudo precisa começar com a vitória amanhã”, afirmou o camisa 9. “Eu penso em sair com os três pontos antes de tudo, pois vão ser muito importantes. Seria bom se fosse com um ou dois gols como foi no primeiro turno, mas o importante primeiramente é a vitória. O Brasileirão é um campeonato difícil e temos que voltar a vencer. E dentro da Vila, com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que é uma oportunidade ótima para conquistarmos essa vitória e retomarmos a confiança”, disse Marcos Leonardo. Com 34 pontos, o Santos é o 12º colocado e não pode descuidar também com a parte inferior da tabela de classificação, pois soma apenas seis pontos a mais que o Avaí, primeiro time na zona de rebaixamento.

