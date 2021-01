Neymar manda recado para jogadores do Santos antes da final contra o Palmeiras; assista

Atacante do Paris Saint-Germain recebeu uma camisa do Peixe antes da final da Copa Libertadores da América

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, gravou um vídeo nesta quinta-feira, 28, para manifestar a sua torcida para o Santos na final da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras – o confronto acontecerá no próximo sábado, 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vestindo uma camisa do Peixe, o craque formado nas categorias de base do time da Vila Belmiro e campeão do torneio em 2011 pediu o tetracampeonato.

“Fala, nação santista e jogadores que vão estar honrando nosso manto no sábado! Desejo a vocês muita sorte, luz e espero que estejam num dia incrível! Estarei torcendo de longe para todos vocês para que a gente possa conseguir esse tetra para o Peixão porque ele e vocês merecem. Um beijo! Já estou com o manto! Vai para cima deles, Santos!”, comentou Neymar, em vídeo postado nas redes sociais do Peixe.

Na legenda da publicação, o Santos ainda ironizou as especulações sobre uma possível torcida de Neymar ao Palmeiras, time de coração do astro quando criança, e também os rumores de uma negociação entre o jogador e o Flamengo. “Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno #MeninoDaVila @NeymarJr!”, escreveu.