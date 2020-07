Evolução da Ponte Preta deixa Santos em alerta para quartas de final do Paulistão

Equipes se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro

Divulgação Lucas Veríssimo afasta fantasma da última eliminação do Peixe para a Ponte



A Ponte Preta retornou da pausa do Campeonato Paulista correndo risco de ser rebaixada, e a volta por cima nas últimas rodadas que classificou a equipe campineira deixou o Santos em alerta para o confronto entre as equipes, válido pelas quartas de final do torneio, nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

“É uma equipe que vem numa crescente e vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo. O professor tem nos orientado bastante, sabemos o que temos que fazer e vamos em busca da vaga na semifinal”, afirmou entrevista à Santos TV.

Os times se enfrentaram há três anos pela mesma fase do Paulistão. À época, a fase ainda era disputada em jogos de ida e volta, e cada time venceu seu duelo por 1 a 0. Isso levou a decisão para os pênaltis, a equipe de Campinas levou a melhor.

Lucas Veríssimo estava em campo naquela partida – deu uma assistência de bicicleta para o gol de David Braz -, mas descarta a possibilidade de falar em “vingança” antes do confronto desta quinta, que também pode ir para os pênaltis.

“Não tem porque ficar pensando no que aconteceu naquela partida. Na época foi triste a nossa eliminação, mas já passaram-se três anos e agora o momento é outro. Lá a classificação aconteceu em dois jogos e agora será definido em apenas um, então temos que focar nesse próximo jogo, pois a Ponte está confiante e vem de duas vitórias seguidas. Vamos esquecer o que já passou e fazer o nosso bem feito para sair de campo com a vaga”, concluiu.

* Com Estadão Conteúdo