Ex-dirigente do Santos, Dr. César Augusto Conforti morre de Covid-19

O Peixe decretou luto por sete dias após o falecimento do ex-vice-presidente do clube

Reprodução/Santos FC Dr. César Augusto, ex-vice-presidente do Santos, morreu de Covid-19



O Dr. César Augusto Conforti, vice-presidente do Santos entre 2015 e 2017, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 72 anos, por complicações causadas pela Covid-19. O ex-dirigente fez parte da gestão de Modesto Roma Júnior no Peixe. Fora do futebol, César trabalhou como cardiologista. Através das redes sociais, o Peixe prestou a sua homenagem e decretou luto de sete dias. “Com muita tristeza recebemos a notícia do falecimento do Dr. César Augusto Conforti, ex vice-presidente do Santos FC. Conforti é mais uma vítima do Covid-19. Nossos sentimentos aos seus familiares e amigos. O Santos decreta luto de sete dias”, comunicou o Alvinegro praiano.