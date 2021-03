Prefeitura do Rio proíbe partidas de clubes de outros estados na capital

Medida é válida a partir desta quarta-feira e cancela jogo entre Ponte Preta e Santos, pelo Campeonato Paulista, que aconteceria em São Januário na quinta-feira

Vasco/ Divulgação Ponte Preta e Santos se enfrentariam em São Januário na quinta-feira



O vai e vem da marcação de jogos do Campeonato Paulista no Rio de Janeiro ganhou mais um capítulo na noite desta terça-feira, 23. Após a Federação Paulista de Futebol confirmar a partida entre Ponte Preta e Santos para o estádio de São Januário na quinta-feira, 25, a Prefeitura do Rio publicou uma nota em que proíbe a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município a partir de quarta-feira, 24. A medida também deve afetar o cronograma da CBF, que agendou três jogos da Copa do Brasil para acontecer no estado. Nenhuma das duas entidades se manifestou sobre a decisão.

Em nota, a Prefeitura ressalta que com a alta de mortes provocadas pela Covid-19, esses eventos se fazem desnecessários até que termine o período de vigência das medidas emergenciais mais restritivas, que vão do dia 26 de março até o dia 04 de abril. As partidas do Campeonato Carioca que estão agendas para a quarta-feira, como o clássico entre Botafogo e Flamengo, não serão afetadas. No fim do comunicado, a Prefeitura pede “consciência a todos para que respeitem as medidas de prevenção à Covid-19 e se protejam”.

Confira abaixo a nota completa da Prefeitura do Rio:

No momento em que o número de mortes provocadas pela Covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o Coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04. Os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro agendados para esta quarta-feira não serão afetados pela medida. Uma vez mais, a Prefeitura do Rio apela à consciência de todos para que respeitem as medidas de prevenção à Covid-19 e se protejam.