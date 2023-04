Felipe Jonatan rompe ligamentos do joelho e deve voltar a jogar pelo Santos somente em 2024

Lance aconteceu nos minutos iniciais da partida contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana; atleta passará por cirurgia nos próximos dias

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Felipe Jonatan jogador do Santos deixa o campo após entorse na partida contra o Audax Italiano no estádio Vila Belmiro



O entorse no joelho esquerdo sofrido pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan nos minutos iniciais do jogo contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, 20, foi mais grave que o previsto e deve manter o jogador afastado do Santos em 2023. O atleta rompeu os ligamentos e terá de passar por cirurgia. O lance aconteceu com menos de 15 minutos da partida, quando o lateral foi ao chão lamentando de dores na Vila Belmiro. Ele chegou a ser atendido e precisou sair do campo no carro maca. Exames feitos nesta sexta-feira, 21, confirmaram a a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. “O atleta passará por cirurgia nos próximos dias”, informou o clube. O tempo para recuperação desse tipo de lesão é de até oito meses e, por isso, dificilmente Felipe Jonatan conseguiria voltar a campo ainda em 2023.

*Com informações do Estadão Conteúdos