FicaHolan: Torcedores do Santos lançam campanha para permanência do treinador

No Twitter, milhares de santistas iniciaram a campanha, colocando a hashtag entre os assuntos mais comentados da rede social e clamando para que o argentino desista da ideia

Reprodução/Santos FC Ariel Holan pediu demissão do Santos



A torcida do Santos não ficou satisfeita com o pedido de demissão do treinador Ariel Holan na manhã desta segunda-feira, 26, logo após a derrota para o Corinthians, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. No Twitter, milhares de santistas iniciaram a campanha “#FicaHolan”, colocando a hashtag entre os assuntos mais comentados da rede social e clamando para que o argentino desista da ideia. De acordo com o presidente Andrés Rueda, o técnico comunicou a decisão depois de alguns torcedores atirarem rojões em frente ao apartamento em que ele reside.

“Muito injusto meia dúzia de ‘torcedores’ decidir por aqueles que realmente querem o melhor do clube”, disse uma torcedora na rede social. “Acho que a única forma do Holan ficar é se os jogadores pedirem, vamos ver se o elenco vai abraçá-lo ou não. Acho difícil ele mudar de ideia, mas esse apoio ao Holan da torcida é muito bacana. #FicaHolan”, pontuou outro torcedor do Santos. Vale lembrar que, em 2017, o treinador pediu demissão do Independiente (ARG), mas abandonou a ideia e retomou o cargo após três dias. O motivo do pedido também foi uma manifestação raivosa de parte da torcida.

FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA HOLAN FICA #FICAHOLAN — #FicaHolan (@ynsfc) April 26, 2021

#FicaHolan Profe, a torcida que realmente ama o Santos quer que você fique — Maraki (@maraki_1503) April 26, 2021

O que me impressiona é que ainda existem "seres humanos" recorrendo à violência contra gente pacífica e pior: pela burrice de não compreender um projeto de longo prazo#FicaHolan — Hélio Künnich (@HelioKunnich) April 26, 2021

Uma meia dúzia de “torcedores” cretinos não representam 8 milhões de santistas espalhados pelo mundo. A nação está com você professor, e se tiver panela nesse elenco, que essa panela exploda e você continue firme. #FicaHolan @arielholan_DT pic.twitter.com/XAUFazTDdu — NAÇÃO DE IDOSOS🎙 (@sfccomenta) April 26, 2021

A TORCIDA DE VERDADE ESTÁ AO SEU LADO, PROFESSOR! POR NÓS, REPENSE SUA DECISÃO… ESTAMOS CONTIGO!! #FICAHOLAN pic.twitter.com/kdMX6ggkVA — POLTERGEIST SANTISTA (@PTGSantista) April 26, 2021