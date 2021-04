Sob o comando de Crespo, São Paulo tem melhor sequência de vitórias desde 2012

Na lista das últimas ‘vítimas’ da equipe liderada pelo técnico argentino, estão São Caetano, RB Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal (PER), Santo André e Ituano

Foto: FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hernán Crespo é o treinador do São Paulo



O São Paulo deu prosseguimento ao seu excelente momento na temporada 2021 ao bater o Ituano por 3 a 0, na noite do último domingo, 25, fora de casa, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Mesmo com uma escalação completamente modificada e recheada de garotos, o time ganhou do adversário com extrema facilidade e, de quebra, garantiu sua vaga nas quartas de final com duas rodadas de antecedência. Para melhorar, com o resultado, o Tricolor alcançou a sétima vitória consecutiva, registrando a melhor sequência desde 2012. Na lista das últimas “vítimas” da equipe liderada por Hernán Crespo, também estão São Caetano, RB Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal (PER) e Santo André. A exceção do embate diante dos peruanos, válido pela Libertadores, os outros foram realizados pelo Estadual.

Vivendo um período difícil em sua história e amargando um tabu de oito anos sem títulos, o São Paulo não conquistava sete vitórias seguidas há nove anos. Na ocasião, o Tricolor, então treinado por Émerson Leão, faturou onze triunfos consecutivos entre março e abril de 2012, tendo Guaratinguetá, XV de Piracicaba, Independente-PA (duas vezes), Portuguesa, Santos, Mirassol, Catanduvense, Ituano, Mogi Mirim e Bahia de Feira como adversários. A sequência positiva foi encerrada com um revés para o Linense, pelo Paulistão. Posteriormente, no mesmo ano, aquele conjunto paulista faturou a Copa Sul-Americana, a última taça a ser levantada pelo clube do Morumbi.

Para igualar o feito, o São Paulo terá que manter o embalo e ganhar de Rentistas (URU), em casa, Corinthians, fora, Racing (ARG), fora, e Mirassol, fora, nos duelos válidos pela fase de grupos da Libertadores e do Paulistão. Vale lembrar que o Tricolor ainda não sabe o que é vencer um Majestoso atuando na Neo Química Arena, estádio localizado em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Os comandados por Crespo treinam nos próximos três dias até o jogo diante dos uruguaios, marcado para esta quinta-feira, 29, no Morumbi.