Flamengo faz jogo abaixo do normal, mas consegue vencer Santos por 3 a 2

Equipe carioca esteve à frente do placar por três vezes, e em duas deixou o time da vila empatar; com o resultado, rubro-negro dorme na terceira colocação da competição

Foto: GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O jogador Erick Pulgar, do Flamengo, comemora com colegas seu gol marcado sobre o Santos durante partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro disputada no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite deste domingo, 25 de junho de 2023



Santos e Flamengo se enfrentaram na noite deste domingo, 25, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado pela ausência da torcida, o time da vila está proibido de ter torcedores por causa da confusão causada na quarta-feira, 21, no jogo contra o Corinthians, a partida não foi um grande jogo e o time carioca sofreu para conseguiu vencer o time da vila por 3 a 2. O Flamengo fez uma partida bem abaixo do seu habitual, mas conseguiu controlar a partida do começo ao fim, apesar dos apagões que foram registrados em alguns momentos. O Santos, por sua vez, continuou demonstrando sua fragilidades e limitações, porém, soube aproveitar os apagões do time carioca para marcar os seus gols. Quando começou abrindo o placar foi o Flamengo, logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Quem abriu o placar foi Everton Cebolinha. Mas, apesar de não ter apresentando um bom futebol nos últimos tempos, o Santos conseguiu empatar no final da partida. Mendoza roubou a bola na intermediária defensiva e soltou com Marcos Leonardo. A joia santista acertou um lindo lançamento para Soteldo pela esquerda. Com espaço, o venezuelano avançou pra cima do Wesley e devolveu com classe para Mendoza, que correu o campo todo, chegou antes que o Léo Pereira e só empurrou para o fundo das redes. O jogo foi inteiro assim, um marcava, o outro ia lá e descontava. As coisas só mudaram quando o rubro negro marcou o terceiro e, mesmo com seus apagões, conseguiu segurar o resultado até o final e se recuperar da goleada sofrida no meio de semana para o Bragantino. Com o resultado deste domingo, o Flamengo dorme na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Já o Santos, segue na 13ª posição e somou 10 jogos sem vencer.