Fred Ring detona declaração de auxiliar do Santos: ‘Mimimi ridículo’

Irmão de Cuca afirmou que a expulsão do treinador do Peixe pesou na derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América; assista

O Santos se desestabilizou com a expulsão de Cuca ocorrida momentos antes de o Palmeiras marcar o gol da vitória por 1 a 0, neste sábado, na decisão da Copa Libertadores, no Maracanã. A admissão de que perder o comandante em meio a um desentendimento com o lateral-direito Marcos Rocha pode ter sido determinante foi de Cuquinha, auxiliar técnico e irmão do treinador, em entrevista coletiva após o duelo. Para o apresentador do programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, a justificativa é apenas uma desculpa esfarrapada. “O Canelada chegou com uma proposta de ser uma resenha sem mimimi e faz tempo que eu não vejo um mimimi tão ridículo como o Cuquinha. Pelo amor de Deus”, disse o apresentador.

Durante a entrevista coletiva, Cuquinha questionou o motivo do VAR (Árbitro de Vídeo) não ter interferido na decisão do árbitro de campo. No entendimento dele, Cuca não merecia receber o cartão vermelho por retardar o início do jogo. “O treinador vai pegar a bola, toma rasteira. Eu estava do lado. Tomou rasteira, não reagiu e foi expulso. O atleta do Palmeiras toma amarelo. Pedimos o VAR. Parece que não, mas desestabilizou um pouco e em um minuto levamos gol. Uma finalização do Palmeiras no gol, mas isso é futebol”, afirmou Cuquinha.”Não acho que foi por querer, mas ele fez. A única coisa é: por que tem o VAR? A não ser que tenha ficado chateado por ser argentino e a gente ter tirado o time dele de coração. Não dá para saber. O jeito que eles são, cínico no olhar, sem responder, dá um desgosto. Não estamos jogando a culpa, mas desestabilizou o time”, disse Cuquinha.

