Flavio Prado polemiza ao falar de título do Palmeiras sobre o Santos; confira

Comentarista do Grupo Jovem Pan afirmou que gostou da conquista do Verdão por um motivo inusitado

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Libertadores Flavio Prado comentou o título do Palmeiras na Libertadores da América



O comentarista Flavio Prado gostou do resultado da final da Copa Libertadores da América 2020. Em participação no programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista afirmou que o título do Palmeiras sobre o Santos foi uma vitória do profissionalismo do futebol. No entendimento do especialista, uma conquista do Peixe poderia significar o triunfo da “várzea” e o desprezo por um bom projeto entre os demais clubes brasileiros e da América do Sul.

“Eu gostei muito do título do Palmeiras por causa do profissionalismo. Eu defendo o profissionalismo rigoroso no futebol. Por exemplo, estou torcendo para o RB Bragantino porque é isso que eu acredito no futebol. E o Santos é uma várzea, e eu não estou falando do time. O Cuca merece uma estátua. O que ele fez com o Boca foi incrível. Mas se ganha uma várzea dessas, já vai ter aquela história de que pode ganhar de qualquer jeito. É melhor ganhar quem se organizou para vencer, que foi o que o Palmeiras fez”, comentou.

Flavio Prado refere-se aos inúmeros problemas extracampo que o Santos teve nesta temporada, como os atrasos nos pagamentos de salários dos funcionários, o impeachment do ex-presidente José Carlos Peres e também às punições que a Fifa aplicou no time da Baixada Santista.