Rony rebate Marcelinho Carioca após título: ‘Vai ter que andar nu na Avenida Paulista’

Atacante do Palmeiras pediu para que o ídolo do Corinthians cumpra a promessa feita em caso de título do Verdão na Libertadores; entenda

Foto: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Rony durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos



O atacante Rony, do Palmeiras, foi peça-chave no título da equipe na Copa Libertadores da América. Além de terminar a competição como um dos artilheiro do Alviverde paulista, ele foi essencial ao levantar a bola na cabeça de Breno Lopes, que marcou o gol do título diante do Santos, neste sábado, 300, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Logo após a decisão, ainda no gramado, o jogador não perdeu a oportunidade de rebater os críticos ao fazer um grande desabafo.

“Eu tinha certeza absoluta que Deus era comigo, que no momento certo as coisas iriam acontecer. Tive começo ruim, mas dei a volta por cima. Sou um tipo de cara que nunca desisto do que quero. Com essa força de vontade que Deus me dá, para todo dia poder vir trabalhar e seguir em frente. Hoje estou muito feliz de estar fazendo história no Palmeiras. Espero a cada dia mais fazer história com essa camisa, que é uma camisa de muito peso”, disse Rony em entrevista ao “Fox Sports”. “Só tenho uma palavra a dizer. Vai ter gente que vai andar nu na Avenida Paulista, porque teve gente que falou assim: “Se o Palmeiras for campeão eu ando nu na Avenida Paulista”. Aqui tem história. Aqueles que torceram contra eu só lamento, entendeu? É um desabafo. Eu falei para minha família que ia calar a boca de todo mundo. Esta aí, todo mundo calando a boca de todo mundo”, complementou o atacante.

Vale lembrar que Marcelinho Carioca, ex-jogador e ídolo do rival Corinthians, afirmou que andaria nu na Avenida Paulista, a principal da capital paulista, caso o Palmeiras ganhasse a Copa Libertadores da América, em entrevista ao canal “SBT”, ainda neste ano.