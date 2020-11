Internado com Covid-19, Cuca apresenta dificuldades para respirar

Boletim médico do Sírio Libanês aponta que o treinador apresentou ‘sintomas respiratórios transitórios’ nesta quarta-feira, 11

Ricardo Moreira/Estadão Conteúdo Cuca tem problemas cardíacos e está internado em SP desde o último sábado



No fim da tarde desta quarta-feira, 11, o Santos divulgou o boletim médico do técnico Cuca. Internado no Sírio Libanês, em São Paulo, desde o último sábado, dia 07 de novembro, o treinador apresentou ‘sintomas respiratórios transitórios’ o que também pode ser traduzido como dificuldades para respirar. Segundo a nota do hospital, é comum o sintoma nesta fase de infecção da Covid-19. O treinador continuará em acompanhamento médico e não há previsão de alta. Cuca é considerado do grupo de risco por apresentar problema cardíaco. Ele passou por uma cirurgia no coração em dezembro de 2018.

Boletim médico do Hospital Sírio-Libanês sobre o técnico Cuca. Desejamos boa recuperação ao Professor! 🐳 pic.twitter.com/ZWs5KQcpLg — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 11, 2020

O técnico do Santos sofreu um mal-estar no sábado, antes do treino da equipe em preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi encaminhado ao hospital, onde teve a confirmação da doença. Após quatro novos casos do coronavírus entre atletas e comissão na segunda, o Peixe testou todos os funcionários, atletas e membros da comissão técnica nesta terça e teve mais 10 resultados positivos no elenco masculino. Entre o time feminino, 17 casos já foram confirmados.