Mike Tyson revela que usava ‘pênis falso’ para driblar testes de doping no boxe

Reprodução Mike Tyson volta aos ringues em novembro para uma luta exibição



Mike Tyson não para de surpreender os seus fãs e os aficionados por esporte. Depois de aparecer em ótima forma para enfrentar Roy Jones Jr em uma luta exibição em novembro, o pugilista contou no podcast norte-americano ‘Hotboxin’, que utilizada um pênis falso para driblar os testes de doping na época que ainda competia. Chamado de ‘Whizzinator’, o dispositivo é uma prótese peniana com uma bolsa embutida para armazenar a urina de outra pessoa. “Foi incrível, cara. Eu coloquei a urina do meu bebê nele”, revelou durante uma conversa com Jeff Novitzky , vice-presidente de saúde e desempenho no UFC. Tyson teve muitos problemas com drogas enquanto era atleta. A lenda do boxe de 54 anos era viciado em cocaína e maconha ao longo de toda a sua carreira.